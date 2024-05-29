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Умер продюсер «Крестного отца» Альберт Радди
Альберт Радди
Альберт Радди

CentralAsia (CA) -  Канадско-американский кинопродюсер Альберт Радди умер в возрасте 94 лет, сообщили Associated Press и Deadline со ссылкой на представителя семьи. Продюсер скончался в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после «непродолжительной болезни».

Альберт Радди родился в 1930 году в Монреале. После переезда семьи в Нью-Йорк Радди начал изучать химические технологии, а затем архитектуру. Через некоторое время начал работать на телевидении. Он был продюсером «Крестного отца» (1972 года) и «Малышки на миллион» (2004). За эти картины Радди дважды получил премию «Оскар».

Альберт Радди также продюсировал сериалы «Предложение», «Крутой Уокер», фильмы «Костолом», «Китайский городовой», «Медовый месяц Камиллы», «Смертельная охота», «Самый длинный ярд». Последняя вышедшая на экраны продюсерская работа Радди — фильм Клинта Иствуда «Мужские слезы» (2021).

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