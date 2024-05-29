Международный аэропорт «Чингисхан» — в числе лучших в мире

CentralAsia (MNG) - Международный аэропорт получил премию Skytrax world airport awards, что подтверждается сертификатом категории «четыре звезды», врученной в Германии во Франкфурте-на-Майне.

В рейтинге 111 лучших аэропортов мира оцениваются воздушные гавани по 800 критериям.

Всего за прошлый год его услугами монгольского аэропорта воспользовались более 1,7 млн авиапассажиров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения