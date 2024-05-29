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С начала войны в Газе погибли 30 сотрудников Палестинского Красного полумесяца

CentralAsia (CA) -  С начала войны в секторе Газа погибли 30 сотрудников Палестинского общества Красного полумесяца (PRSC), сообщили в организации. 17 из них погибли при выполнении своих обязанностей.

«Сотрудник Палестинского общества Красного Полумесяца, работавший в больнице «Аль-Кудс», Сэм Рухи Мохаммад Акель был убит во время удара по его дому в лагере беженцев Эль-Бурейдж, расположенном в центральном районе»,— говорится в сообщении PRCS в соцсети X.

27 мая Al Jazeera и Al Mayadeen сообщали, что израильские ВВС атаковали лагерь беженцев Эль-Бурейдж, расположенный в центральной части сектора Газа. СМИ писали о как минимум двух погибших. ЦАХАЛ эту информацию не комментировал.

По данным ООН, в секторе Газа с начала боевых действий к апрелю 2024-го погибли не менее 200 волонтеров, 30 из которых скончались во время выполнения своих обязанностей. В частности, в апреле в анклаве погибли семь волонтеров World Conflict Kitchen в результате атаки ЦАХАЛ по автоколонне организации.

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