Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестину как государство

CentralAsia (CA) - Правительство Испании официально признало Палестину как суверенное государство, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. Решение Норвегии признать Палестину в качестве независимого государства также вступило в силу. Об этом говорится в сообщении главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде на сайте правительства. Позднее о признании Палестины объявило правительство Ирландии.

«Сегодня на заседании Совета министров мы приняли решение о признании Государства Палестина»,— заявил дипломат на пресс-конференции, передает испанское телевидение. По словам министра, это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

«На протяжении более 30 лет Норвегия была одним из самых ярых сторонников палестинского государства. Сегодня, когда Норвегия официально признает Палестину как государство, это важная веха в отношениях между Норвегией и Палестиной»,— заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Премьер Испании Саймон Харрис объявил о намерении признать Палестину государством 22 мая. Помимо Испании, Палестину решили признать Ирландия и Норвегия. После этого Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии. По данным Politico, в течение последних нескольких недель власти Ирландии обсуждали признание Палестины с представителями правительств Словении, Бельгии и Мальты.

Премьер-министры Ирландии, Испании и Норвегии сообщили 22 мая о решении признать Палестинское государство. По данным на 22 мая 2024 года, независимость Палестины признали 146 государств — членов ООН. Признание нового государства, как правило, сопровождается установлением с ним дипломатических отношений. Но в ситуации с Палестиной это не всегда так.