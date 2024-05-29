Путин: Узбекистан представляет для России большой интерес

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что у стран много совместных планов, в том числе в сфере энергетики.

«Узбекистан действительно представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений»,— сказал Владимир Путин в Ташкенте. По словам главы государства, между странами «очень большой» объем возможных объектов, а состав российской делегации составлял «почти полправительства РФ, все ключевые министры».

«Поэтому, когда собрались и руководители регионов, и два правительства вместе с обеих сторон, конечно, обмен информацией... был очень насыщенным. И дело даже не в количестве подписанных бумаг, а дело в живых контактах между людьми»,— сказал Владимир Путин.

Владимир Путин напомнил, что для реализации проектов стороны создали фонд в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходятся на российскую сторону. «Это не потому, что у нас там денег побольше, а потому, что у нас интересы большие в этой части Азии. И мы видим, что их можно реализовать именно с учетом стабильности политической системы и условий инвестирования в экономику Узбекистана»,— сказал Путин.

Владимир Путин прибыл в Узбекистан 26 мая с двухдневным визитом. По итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым стороны подписали «солидный» пакет документов в торговой, научной, культурной, коммерческой и энергетической сферах. Главы государств обсудили совместные проекты нескольких промышленных объектов, в том числе строительство в Узбекистане атомной станции с малыми реакторами.