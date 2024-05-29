Беспорядки в Казахстане: Бывшего замначальника полиции Алматы задержали по делу о пытках

Берик Абильбеков

CentralAsia (KZ) - Бывший замначальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков задержан по делу о пытках во время январских беспорядков 2022 года в Казахстане. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

В ведомстве уточнили, что дело касается истязания задержанных в спецприемнике села Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. Иные подробности расследования в прокуратуре раскрывать не стали.

Между тем ORDA.kz пишет, что задержание Абильбекова связано с делом о пытках кыргызского джазмена Викрама Рузахунова, которого задержали и избили во время январских событий. Об этом изданию сообщила адвокат музыканта Рена Керимова.

О том, что бывшего полицейского начальника задержали в связи с делом Рузахунова, также написало издание Vласть.kz. Помимо джазмена, по делу проходят еще 22 потерпевших, переживших пытки в спецприемнике в селе Кошмамбет. Издание «Республика» ранее сообщало, что среди них есть граждане Узбекистана.

В рамках расследования данного дела были задержаны четверо полицейских. По словам Рузахунова, один из них признал факт пыток и насилия. «Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца, а задержание первых четырех преступников в погонах — только начало», — писал музыкант в связи с этим в соцсетях.

9 января 2022 года на телеканале Qazaqstan вышел видеосюжет об участии гражданина Кыргызстана в январских событиях в Алматы. В сюжете кыргызстанец рассказал о том, что ему поступило предложение принять участие в митинге в Алматы за 90 тысяч тенге и он согласился. Организаторов митингов он не назвал. Позже в Кыргызстане заявили, что задержанный – это музыкант Викрам Рузахунов. Сам он по приезду в Бишкек рассказал, что оговорить себя решил по совету сокамерников. Они утверждали, что после признания его быстро депортируют.

После этого Кыргызстан направил в Казахстан ноту протеста. Позже музыкант стал пострадавшим по делу о пытках во время январских событий.

Рузахунов также подал гражданский иск к МВД Казахстана и телеканалу Qazaqstan, требуя признать распространенную видеозапись, где он оговаривает себя под пытками, не соответствующей действительности, опровергнуть ее и принести официальные извинения. Однако суд в Астане отказался удовлетворить этот иск.

В первых числах января 2022 года в Казахстане на фоне двукратного повышения цен на газ начались протесты, переросшие в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев тогда заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. В официальном списке погибших в результате беспорядков значатся фамилии 238 человек.

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