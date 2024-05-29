В Узбекистане июнь будет жарким. Температура воздуха поднимется до +47 градусов

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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал обзор о том, каким обычно бывает июнь в Узбекистане и каким его можно ожидать в этом году.

По большей части территории Узбекистана средняя дневная температура в июне бывает в пределах +31…+36 градусов Цельсия, по югу и пустынной зоне — на 3−4 градуса выше.

Рекордные значения максимальной температуры воздуха в июне по большей части территории составляют +41…+44 градуса, по югу и пустынной зоне — +45…+47. В Ташкенте абсолютный максимум июньской температуры равнялся 43 градусам.

Температуры воздуха, близкие к рекордным значениям, наблюдаются исключительно редко. Но отдельные очень жаркие дни с температурой +37…+41 градус, по югу и пустынной зоне — до +42…+43 градусов отмечаются в июне практически ежегодно.

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказывают не столько отдельные дни с очень высокой температурой воздуха, сколько продолжительность периодов жары.

Так, в июне 2023 года жаркая погода с температурой воздуха в пределах +36…+41 градуса, по пустынной зоне и крайнему югу — до +43 градусов сохранялась практически в течение двух недель, с 5 по 20 июня.

В июне бывают периоды с понижением температуры до +25…+28 градусов, иногда и ниже, но, как правило, их продолжительность невелика.

Самыми тёплыми за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане были июни 2021 и 2023 годов.

Самые холодные июни наблюдались в середине XX века, а в этом веке по большей части территории это были июни 2003 и 2009 годов.

По сравнению с маем, в июне значительно уменьшается количество осадков (в 2−4 раза), особенно югу и пустынной зоне (в 5−12 раз), что приводит к учащению пыльно-песчаных бурь.

Вместе с тем, в июне усиливается неравномерность выпадения осадков, как по территории, так и по времени.

Наряду с экстремально сухими месяцами, в отдельные годы отмечаются дни с выпадением сильных ливневых дождей, когда количество осадков местами достигает месячной нормы, а иногда и превышает это значение. В истории метеорологических наблюдений есть факты выпадения сильных ливней с количеством осадков в пределах 3−6 месячных норм, а засушливых районах до 8−20 месячных норм.

Так, в июне 2019 года в Ташкенте наблюдалось всего 2 случая выпадения дождя, но количество осадков в эти дни превышало месячную норму июня. Климатическая норма осадков в июне в Ташкенте составляет 17 мм.

Июньские ливни в предгорных и горных районах часто провоцируют развитие селе-паводковых явлений.

Каким будет июнь 2024 года в Узбекистане?

В этом году лето начнётся с тёплой погоды. Дневная температура будет в пределах +28…+33 градусов, по югу и пустынной зоне — до +35…+38, что близко к среднемноголетним значениям.

В первую пятидневку июня по Узбекистану ожидается преобладание погоды без осадков, лишь в отдельных предгорных и горных районах 4−5 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью будет в пределах +14…+19 градусов, днём — +28…+33, местами — до +35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +37.

6−10 июня в отдельные дни (1−2 дня) местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью в пределах +14…+19 градусов, днём — +28…+33, местами — до +35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +37.

Во второй и третьей декадах преобладание температуры ночью +15…+20 градусов, днём — +33…+38, по югу и пустынной зоне — до +40 градусов. Кратковременные дожди наиболее вероятны во второй декаде месяца.