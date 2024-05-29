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До конца недели в Казахстане потеплеет

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 30 мая – 1 июня на севере, северо-западе, востоке и в центре, а 1 июня на западе республики ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром. На юге под влиянием высокого давления, осадки прекратятся, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, ночью и утром сохранятся заморозки до 3 градусов: 31 мая на северо-западе, 31 мая – 1 июня на севере, 1 июня на востоке страны. Днем на большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе и юге до +27+35 градусов, на северо-западе, севере, в центре до +15+25, на юго-востоке до +22+27 градусов. На востоке республики, наоборот, прогнозируется понижение температуры воздуха до +10+20 градусов.

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