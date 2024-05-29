Швеция передала Украине авиацию в крупнейшем военном пакете на $1,3 млрд
- Азия и мир, экономика
- 17:09, 29 мая 2024
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Самолет ASC 890
CentralAsia (CA) - Швеция передала Украине авиацию и бронетранспортеры в рамках крупнейшего военного пакета помощи на 1,3 млрд долларов.
Его содержание озвучил министр обороны Швеции Пол Юнсон, передает местная газета Sydsvenskan.
В поставку вошли:
- самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890 с учебным и техническим оборудованием. Это даст «совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море»;
- ракеты Rb 99;
- весь свой парк бронетранспортеров Pansarbandvagn 302;
- артиллерийские боеприпасы;
- материалы для обслуживания ранее переданной техники.
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