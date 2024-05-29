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Швеция передала Украине авиацию в крупнейшем военном пакете на $1,3 млрд
Самолет ASC 890
Самолет ASC 890

CentralAsia (CA) -  Швеция передала Украине авиацию и бронетранспортеры в рамках крупнейшего военного пакета помощи на 1,3 млрд долларов.

Его содержание озвучил министр обороны Швеции Пол Юнсон, передает местная газета Sydsvenskan.

В поставку вошли:

  • самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890 с учебным и техническим оборудованием. Это даст «совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море»;
  • ракеты Rb 99;
  • весь свой парк бронетранспортеров Pansarbandvagn 302;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • материалы для обслуживания ранее переданной техники.
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