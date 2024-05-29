Швеция передала Украине авиацию в крупнейшем военном пакете на $1,3 млрд

Самолет ASC 890

CentralAsia (CA) - Швеция передала Украине авиацию и бронетранспортеры в рамках крупнейшего военного пакета помощи на 1,3 млрд долларов.

Его содержание озвучил министр обороны Швеции Пол Юнсон, передает местная газета Sydsvenskan.

В поставку вошли:

самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890 с учебным и техническим оборудованием. Это даст «совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море»;

ракеты Rb 99;

весь свой парк бронетранспортеров Pansarbandvagn 302;

артиллерийские боеприпасы;

материалы для обслуживания ранее переданной техники.