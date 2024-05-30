Монгольский миротворец будет награжден на церемонии ООН

CentralAsia (MNG) - Штаб-квартира ООН будет отмечать Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций в четверг, 30 мая 2024 года.

В 1948 году было принято историческое решение направить военных наблюдателей на Ближний Восток для наблюдения за выполнением израильско-арабских соглашений о перемирии в рамках организации, которая стала Органом ООН по наблюдению за перемирием.

С тех пор более двух миллионов миротворцев из 125 стран приняли участие в 71 операции по всему миру. Сегодня около 76 000 женщин и мужчин служат в 11 зонах конфликтов в Африке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Монголия занимает 18-е место по числу военного персонала в Организации Объединенных Наций. В настоящее время страна направила более 900 военнослужащих и полицейских для участия в миротворческих операциях ООН в Абьее, Центральноафриканской Республике, на Кипре, в Демократической Республике Конго, Ливане, Южном Судане, Западной Сахаре и Йемене.

Во время официальных церемоний в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Генеральный секретарь Антониу Гутерриш возложит венок в честь всех миротворцев ООН, погибших с 1948 года. Он также будет председательствовать на церемонии в зале Совета по Опеке, на которой будут вручены медали Дага Хаммаршельда. Посмертно будут награждены 64 военных, полицейских и гражданских миротворца, погибшие во время службы под флагом ООН, в том числе 61 погибший в прошлом году.

Среди миротворцев, которые будут посмертно награждены медалью Дага Хаммаршельда - старший сержант Тумэн-Өлзий БЯМБАА, который служил в Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС).

Генеральный секретарь также вручит награду «Военный защитник года по гендерным вопросам 2023 года» майору Радике Сен, военному офицеру из Индии, служившему в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК).

Премия, учрежденная в 2016 году, «признает самоотверженность и усилия отдельного миротворца в продвижении принципов резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности».

В своем послании Генеральный секретарь сказал: «Сегодня мы отдаем дань уважения более чем 76 000 миротворцам Организации Объединенных Наций, которые воплощают высший идеал человечества - мир.

День за днём, подвергая свои жизни смертельному риску, эти женщины и мужчины храбро работают в самых опасных и нестабильных местах на земле, защищая гражданское население, отстаивая права человека, поддерживая выборы и укрепляя институты. Более 4300 миротворцев заплатили высшую цену, служа под флагом ООН. Мы никогда их не забудем».

Тема Международного дня миротворцев ООН в 2024 году — «Готовы к будущему, строим лучшее вместе».Тема означает, что миротворчество ООН уже более 75 лет помогает решать проблемы, направляя конфликтующие стороны пройти трудный путь от конфликта к миру. При этом в политической записке Генерального секретаря «Новая программа для мира» изложен путь к многосторонней операции по поддержанию мира и безопасности, согласно ему миротворческие миссии останутся жизнеспособными инструментами разрешения будущих кризисов и конфликтов.

«Миротворчество ООН остается уникальным глобальным партнерством, в котором миротворцы из более чем 120 стран каждый день вносят значимый вклад в жизнь миллионов людей в самых трудных местах мира», — сказал Жан-Пьер Лакруа, заместитель Генерального секретаря по миротворческим операциям. «Поскольку мы реагируем на вызовы завтрашнего дня, миротворческая деятельность ООН продолжает развиваться, используя партнерские отношения, чтобы быть гибкими, отзывчивыми и соответствующими целям, способствовать стабильности, защищать уязвимых и помогать строить прочный мир».

Международный день миротворцев ООН был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году, чтобы воздать должное всем мужчинам и женщинам, участвующим в миротворческих операциях, и почтить память тех, кто отдал свою жизнь во имя мира.

источник: middleasiannews.com

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