Наранцогт Санжаа о борьбе с коррупцией и Суверенном фонде благосостояния Монголии

Наранцогт Санжаа

CentralAsia (MNG) - «Создание Фонда национального благосостояния является ключевой частью следующего этапа» борьбы Монголии с коррупцией.

Монгольский парламент недавно принял важный закон о создании первого в Монголии Суверенного фонда благосостояния – попытку перераспределить финансовые доходы страны от ее горнодобывающей промышленности. The Diplomat взял интервью у бывшего вице-министра экономики и развития Наранцогта Санжаа, который в настоящее время является генеральным директором государственного предприятия ООО «Эрдэнэс Монгол». В этом интервью мы затронули такие темы, как борьба с коррупцией, перераспределение национального богатства, а также финансовая прозрачность и управление.

-Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул, что одной из основных целей Суверенного фонда благосостояния является борьба с коррупцией. В прошлом уже были такие примеры, как хищение средств на образование и средств малых и средних предприятий. Как создание Фонда национального благосостояния уменьшит коррупцию в правительстве Монголии? Чем это отличается от прошлых попыток?

-Создание Фонда национального благосостояния демонстрирует готовность правительства бороться с властью олигархов, которые слишком долго отбирали деньги у монгольского народа посредством коррупции и другой незаконной деятельности, присутствующей в горнодобывающем секторе. Ключевым обоснованием создания Фонда национального благосостояния является достижение сбалансированного распределения доходов горнодобывающего сектора за счет повышения прозрачности и управления внутри горнодобывающих компаний и снижения влияния скрытой/теневой экономики.

Передача значительной части ресурсов, генерируемых горнодобывающим сектором, в руки монгольского народа позволит решить проблему концентрации богатств этой отрасли в слишком немногих руках и вне поля зрения общественности, а это обстоятельства, в которых может процветать коррупция.

В измененном Законе о полезных ископаемых доля юридического лица, обладающего специальной лицензией на стратегическое месторождение полезных ископаемых, ограничивается максимум 34 процентами акций. Однако есть исключение для инвестиционных соглашений, таких как проект Оюу-Толгой. Точные суммы процентов акций, принадлежащих государству, будут определяться Великим Государственным Хуралом в каждом конкретном случае при тщательном рассмотрении сумм инвестиций.

Во-первых, это направлено на решение проблемы олигархической концентрации и содействие справедливому распределению среди монголов. Во-вторых, он направлен на улучшение управления закрытыми компаниями, позволяя им получать выгоду от роста и успеха нашего минерально-сырьевого сектора.

Это основано на огромных успехах, достигнутых в наших антикоррупционных мерах за последние годы в рамках инициативы премьер-министра «Год борьбы с коррупцией». Последние статистические данные Независимого органа по борьбе с коррупцией Монголии (Авилгатай тэмцэх газар - АТГ) показывают, что потери от коррупции в Монголии упали на 83,1 процента в период с 2022 по 2023 год – с 5 триллионов монгольских тугриков (MNT) до 0,845 триллиона тугриков.

Создание Фонда национального благосостояния является ключевой частью следующего этапа этой борьбы. Монголия — одна из немногих стран, которая ввела такую ​​схему, позволяющую гражданам получать долю в своем фонде национального благосостояния.

-Какие меры принимаются для борьбы с коррупцией и повышения прозрачности и подотчетности в отношении предлагаемых фондов?

-Закон о Фонде национального благосостояния призван поддержать статью 6.2 Конституции Монголии, которая подчеркивает государственную собственность на землю, недра и ее ресурсы, включая полезные ископаемые, леса, воду и дикую природу. Кроме того, в нем подчеркивается необходимость обеспечения того, чтобы большая часть выгод от стратегических месторождений полезных ископаемых доставалась населению и регулировалась законом.

Например, «Фонд сбережений» будет поддерживать здоровье, образование и жилье граждан, чтобы каждый современный гражданин Монголии одинаково и справедливо пользовался подземными ресурсами.

Вдохновленная норвежской моделью, цель состоит в том, чтобы к 2030 году структура и управление фондами постепенно соответствовали норвежской модели.

Фонд национального благосостояния является одним из компонентов единого бюджета. Парламент одобрит свой годовой бюджет, консультируясь с общественностью и лидерами отрасли в процессе утверждения. Оценочная стоимость может достичь 2,9 миллиарда долларов к 2030 году, что поддержит долгосрочный план развития Монголии.

Через Фонд национального благосостояния правительство также увеличивает объем работы, которую оно проводит с гражданским обществом и международными партнерами, направленной на защиту институтов от будущей коррупции. Эксперты из таких организаций, как АТГ и Брукингский институт, уже объединились с официальными лицами Монголии, чтобы направить страну на путь устойчивой прозрачности и подотчетности.

-Как правила Суверенного фонда благосостояния влияют на горнодобывающих гигантов Монголии и иностранных инвесторов?

-В целом, правительство Монголии стремится поддерживать процветающий сектор полезных ископаемых, который приносит значительную финансовую прибыль нашим инвестиционным партнерам. Это обеспечивает стране значительное богатство и позволяет нам диверсифицировать нашу экономику за счет новых отраслей. Суверенный фонд благосостояния стремится расширить эти отношения, предоставляя Монголии новые возможности для партнерства с международными инвесторами в проектах взаимной выгоды, например, в проектах за пределами Монголии.

Позвольте мне подробно объяснить поправки к Закону о недрах, которые были неверно истолкованы некоторыми лоббистскими группами.

Чтобы соответствовать принципам Конституции, в Закон «О недрах» были внесены некоторые незначительные поправки, в частности в статьи 5.4 и 5.5, которые определяют условия, при которых государство может приобретать акции в совместных предприятиях, связанных со стратегическими месторождениями полезных ископаемых. Хочу подчеркнуть, что принципиальных изменений в прежнем регулировании не произошло.

Статья 5.4 теперь предусматривает, что если стратегическое месторождение и связанные с ним месторождения, выявленные в результате финансируемой государством разведки, используются совместно с частным предприятием, государство может бесплатно владеть до 50 процентами акций этого предприятия.

Аналогичным образом, статья 5.5 гласит, что государство может владеть акциями, эквивалентными до 34 процентов капитала, инвестированного владельцем стратегического месторождения и его производных, если запасы разрабатываются без участия государственного бюджета. Точные суммы долей, принадлежащих государству, будут определяться Великим Государственным Хуралом в каждом конкретном случае при тщательном рассмотрении сумм инвестиций. Также эта поправка распространяется только на «стратегические депозиты». Эти правила могут быть заменены роялти за месторождения полезных ископаемых, имеющие стратегическое значение.

Более того, наши отношения с партнерами по добыче полезных ископаемых остаются невероятно крепкими. Недавно принятие Закона о государственно-частном партнерстве обеспечило долгосрочную поддержку реализации новых инфраструктурных проектов, в том числе тех, которые призваны поддержать наш критически важный горнодобывающий сектор на долгие годы вперед. Мы также реформируем наши законы об иностранных инвестициях, чтобы снять ограничения на инвестиции и упростить налоговые, нормативные, спорные и визовые требования, чтобы стимулировать увеличение инвестиций в этот сектор и поддерживать отрасль.

-Учитывая расширение правительства Монголии, ожидает ли правительство увеличения государственных расходов? Будут ли эти суверенные фонды благосостояния включены в государственные расходы и как народ Монголии сможет управлять этими счетами?

-Цель Фонда национального благосостояния – аккумулировать свои средства без каких-либо расходов до 2030 года. Таким образом, государственные расходы из Фонда национального благосостояния будут незначительными. Мы ожидаем, что государственные расходы будут постепенно увеличиваться после 2030 года. Чтобы управлять этими расходами, правительство передаст свои полномочия Банку Монголии по финансовому инвестированию накопленного богатства в Фонд.

Фонд национального благосостояния является лишь одним из компонентов единого бюджета. Конкретные проекты, такие как жилищное строительство, здравоохранение и образование, не будут учитываться в качестве государственных расходов. Причиной этого включения является поддержание положительного баланса макростабильности посредством нашей налогово-бюджетной политики.

Законодательная база запрещает любое изъятие средств до 2030 года. Это даст правительству возможность экономить часть бюджетных доходов, предотвращая циклы расходов «бум-спад».

Фонд будущего наследия будет находиться под строгим управлением ЦБ Монголии. Фонд развития, который будет поддерживать реализацию проектов и программ развития, получит поддержку от любого профицита государственного бюджета, при этом 50 процентов будет собрано на поддержку этих программ.

Одним из ключевых примеров, которые мы реализуем, является использование Сберегательного фонда для предоставления ипотечных кредитов с использованием ресурсов в размере 500 миллиардов тугриков из инвестиций ООО «Эрдэнэс Монгол» в Сберегательный фонд, а также 500 миллиардов тугриков от Банка Монголии и 200 миллиардов тугриков от коммерческих банков. Эти 1,2 триллиона тугриков будут использованы с 2024 года для предоставления ипотечных кредитов гражданам. В настоящее время право на участие имеют более 10 000 домохозяйств, что впервые открывает жилищный сектор для многих граждан. Они не будут учитываться как государственные расходы.

-Насколько мы понимаем, премьер-министр обратился к горнодобывающим гигантам с просьбой сотрудничать в этой инициативе. Каковы противоположные точки зрения и как ФНБ будет смягчать эти проблемы в будущем?

-Крупнейшие горнодобывающие компании и крупные инвесторы поддерживают Закон о суверенном фонде благосостояния. Однако необходимо иметь общее понимание поправок к Закону о недрах, касающихся долей собственности. Будут проведены определенные переговоры с некоторыми компаниями, владеющими стратегическими месторождениями, об открытии их собственности и передаче части своих акций правительству и другим инвесторам. Но это выгодно для долгосрочной устойчивой работы крупных горнодобывающих компаний.

На Фонд национального благосостояния будут распространяться ключевые меры прозрачности под надзором как со стороны правительства, так и со стороны широкой общественности. В дополнение к этому, с лидерами отрасли также будут проведены консультации по всем аспектам ключевых проектов и программ, в том числе по реализации политики. Мы поддерживаем постоянный диалог со всеми ключевыми отраслями промышленности, включая горнодобывающую отрасль, о том, какие дальнейшие шаги мы можем предпринять для поддержки их целей в соответствии с целями монгольского народа.

Двигаясь вперед, мы продолжим находить новые возможности для расширения нашей промышленности и обеспечения того, чтобы Суверенный фонд благосостояния построил более прочные отношения между бизнесом и жителями Монголии.

В последние годы правительство Монголии эффективно работает с ключевыми заинтересованными сторонами в горнодобывающем секторе, такими как «Эрдэнэс Монгол» и «Оюу-Толгой». Наша оставшаяся цель состоит в том, чтобы придать нашей промышленности большую уверенность в нашем управлении и экономическом направлении, чтобы привлечь новые инвестиции, а также принести пользу монгольскому народу. Монголия также работает над выявлением новых возможностей для оказания большей поддержки будущему этой отрасли.

-Какие политические модели Монголия перенимает у Норвегии при создании Фонда национального благосостояния? Какие общие темы между двумя странами могут взять на вооружение Монголия?

-Принцип управления фондом благосостояния Норвегии полностью отражен в Суверенном фонде благосостояния Монголии. Правительство начало процесс создания и функционирования этих фондовых компаний по управлению инвестициями на основе норвежской модели. Таким образом, можно понять, что внедрение модели норвежского фонда уже началось.

Невероятно успешное создание Норвегией собственного Фонда национального благосостояния дало ключевое понимание того, как мы могли бы повторить этот успех. Норвегия вдохновляет нас на то, как лучше работать и управлять фондом такого масштаба. Успех, которого они добились, используя многие из одних и тех же стратегий, продемонстрирует положительные возможности того, что может обеспечить Суверенный фонд благосостояния.

Как и в Норвегии, наша цель – обеспечить будущим поколениям Монголии возможность выйти на жилищную лестницу и инвестировать в свою родную страну. Мы продолжим следить за успехами и проблемами норвежской реализации, чтобы увидеть, что Монголия создает Суверенный фонд благосостояния, который приносит пользу людям.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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