Монгольские строители заняли 3-е место в Вильнюсе: Scaffchamp 2024. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Завершился международный Scaffchamp 2024 («Чемпионат временных строительных лестниц»), проходивший 24-25 мая 2024 года в Вильнюсе, Литва.

Молодые люди, представлявшие Монголию и представлявшие свой проект С-115 и ООО НБИК, добились успеха.

В ScaffChamp соревновалась 21 команда, включая США, Венгрию, Польшу, Швецию, Болгарию, Литву и Ирландию.

Монгольская команда соревновалась в скорости, силе и ловкости, улучшила свои показатели и завоевала бронзовую медаль. Первое место досталось сборной Польши, второе – сборной Италии.

источник: middleasiannews.com

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