Korean Air отмечает 20-летие восстановления лесов в Монголии

CentralAsia (MNG) - 28 мая Korean Air отпраздновала 20-летие своего проекта по восстановлению лесов в Баганууре, Монголия. Работы по лесовосстановлению были возобновлены после четырехлетнего перерыва из-за пандемии.

Инициатива Korean Air Forest, направленная на борьбу с опустыниванием, в этом году привлекла 112 добровольцев авиакомпании, включая новых сотрудников, и возобновила посадку растений с 20 мая.

Созданная в 2004 году, группа из 100–200 сотрудников авиакомпании ежегодно принимает участие в программе по восстановлению лесов Korean Air Forest. Проект был временно приостановлен в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией. В течение этого времени за лесом ухаживали местные специалисты и жители лесного хозяйства.

«Мы начали сажать здесь деревья 20 лет назад, и Южная Корея активно помогает Монголии выращивать лес в рамках программы Korean Air Forest», — сказал Даваасурэн Сумъяа, губернатор района Багануур.

Расположенный в 130 км от Улан-Батора район Багануур представляет собой угледобывающий регион, занимающий площадь около 31 км² и обеспечивающий около 60 процентов потребности Монголии в угле. До посадки леса угольная пыль из открытых карьеров оседала в местных поселениях и, осознавая необходимость лесонасаждения, Korean Air начала сажать деревья, которые в конечном итоге покрыли территорию в 44 гектара.

В настоящее время в «Корейском воздушном лесу» растет более 125 300 деревьев 12 видов, включая тополя, сибирские вязы, облепиху и ивы, которые хорошо себя чувствуют в суровых условиях. В 2019 году была установлена ​​автоматизированная система полива, чтобы обеспечивать стабильные условия для роста деревьев. В результате скорость роста деревьев составляет 95 процентов, а самое высокое дерево достигает 12 метров.

Лес длиной два километра и шириной 222 метра действует как барьер, удерживающий угольную пыль и мусор от близлежащих угольных шахт, а экосистема постепенно восстанавливается. В лесу сегодня обитают различные насекомые, птицы (жаворонки) и животные (кролики и лисы). Этот лес также стал излюбленным местом для пикников и экскурсий у местных студентов.

Кроме того, Korean Air активно участвует в оказании помощи монгольскому сообществу. Авиакомпания подарила компьютерные классы семи школам в этом районе и предоставила населению медицинские услуги в сотрудничестве с университетской больницей Инха.

источник: middleasiannews.com

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