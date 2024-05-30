Монгольская спортсменка завоевала 9 медалей на открытом чемпионате Малайзии по плаванию

CentralAsia (MNG) - Мастер спорта международного класса по плаванию ЭНХХУСЛЭН Батбаяр завоевала девять медалей на 66-м открытом чемпионате Малайзии по плаванию 2024 года в Куала-Лумпуре.

В частности, Энххуслэн завоевала шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую медали и установила новые национальные рекорды Монголии на шести различных дистанциях.

Она родилась 14 декабря 2001 года. В 2014 году она последовала примеру отца и увлеклась водными видами спорта. В том же году она выиграла кубок «Энгуун тал», который стал ее первым соревнованием.

В 2015 году она выиграла национальный чемпионат и побила 4 национальных рекорда. Она – обладательница 30 золотых медалей чемпионата страны.

С начала свой спортивной карьеры Энххуслэн установила 26 национальных рекордов Монголии в плавании.

В прошлом году она вошла в восьмерку лучших в плавании на Азиатских играх в Ханчжоу, что стало высшим достижением монгольских пловцов. Наша спортсменка также вошла в историю как первый монгольский пловец, выполнивший квалификационный норматив «В» на чемпионате мира и принявший участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

источник: middleasiannews.com

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