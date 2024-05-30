Дети из РФ подарили книги первоклассникам новой российско-монгольской школы в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Ученики новой совместной российско-монгольской школы №162 Улан-Батора получили в подарок от школьников из Свердловской области сотни новых книг и устроили для сотрудников посольства РФ и Россотрудничества в Монголии, вручивших подарки, праздничный концерт. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

«Правительство Монголии в 2023 году приняло решение преобразовать общеобразовательную школу №162 Улан-Батора в новую монгольско-российскую школу начиная с 2023-2024 учебного года. Поэтому ее библиотека испытывала острую нехватку детской художественной литературы на русском языке», — объяснила выбор школы директор Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова.

Сейчас из 1 200 учеников этой школы 127 детей обучаются на русском языке в пяти первых классах. Для них сверстники из пяти школ Екатеринбурга организовали акцию «Книга для друга» и вместе с детской художественной литературой отправили свои рисунки и небольшие письма. Учителя зачитали некоторые из них с переводом на монгольский язык.

В феврале 2024 года российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком привезла в эту новую совместную школу более 2 400 учебных пособий. 23 мая представительство Россотрудничества в Монголии передало в дар 3 057 новых учебников для средней школы при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова.

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