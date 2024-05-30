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Госсекретарь МИД Монголии встретился с г-жой Марией Терезой Т. Альмохуэлой

CentralAsia (MNG) -  29 мая, Анхбаяр Нямдорж, государственный секретарь Министерства иностранных дел, встретился с г-жой Марией Терезой Т. Альмохуэлой, помощником секретаря Управления Организации Объединенных Наций и международных организаций Министерства иностранных дел Республики Филиппины.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам монголо-филиппинских отношений, а также сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

Мария Тереза ​​Торрес Альмохуэла вступила в должность посла и заместителя постоянного представителя Филиппин при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве в августе 2016 года.

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