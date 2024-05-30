Презентация проекта развития международной торговли, финансируемого ЕС, в Монголии

CentralAsia (MNG) - Состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску проекта развития международной торговли, финансируемого Европейским Союзом. Представители государственных учреждений и предприятий собрались на мероприятии, чтобы обсудить текущие усилия по упрощению процедур торговли.

В ходе обсуждений были освещены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при выходе на зарубежные рынки, такие как логистические проблемы и сложности соблюдения требований международной торговли. Участники обменялись мнениями по вопросам активизации внешнеторговой политики, диверсификации экспортных кластеров, налаживания долгосрочного государственно-частного партнерства.

Целью проекта является оказание помощи малым и средним предприятиям в доступе на европейский рынок путем устранения нетарифных барьеров, с которыми сталкиваются эти предприятия.

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