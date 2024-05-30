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КНДР запустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) -  Северная Корея осуществила запуск в сторону Японского моря. Изначально агентство Yonhap сообщило о запуске одной баллистической ракеты. Позднее объединенный комитет начальников штабов уточнил, что было запущено около 10 баллистических ракет малой дальности.

«Северная Корея продолжает участвовать в провокациях по баллистическим ракетам под предлогом испытательных пусков, но запускать их в таком большом количестве необычно. Военные анализируют подробные характеристики, включая модель ракеты и дальность полета»,— говорится в сообщении комитета.

Как передает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии, ракеты уже упали в море — вне исключительной экономической зоны Японии.

27 мая Северная Корея сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя нового типа с военным спутником-разведчиком. Ракета взорвалась в воздухе. Ранее в мае Северная Корея уже произвела запуски нескольких баллистических ракет малой дальности — все они упали в море между Корейским полуостровом и Японией.

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