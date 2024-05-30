В Улан-Баторе проходит заседание Консультативного комитета Плана Коломбо

CentralAsia (MNG) - 48-е заседание Консультативного комитета Плана Коломбо по совместному экономическому и социальному развитию пройдет в Улан-Баторе 29-31 мая 2024 года.

Заседание Консультативного комитета (СКК) в этом году проводится по теме «Представление региона с объединенными силами против наркотиков: усиление посредством профилактики и лечения», где участники обсуждают участие в тщательном обзоре экономического и социального прогресса со времени последнего заседания СКК, а также Дискуссии сосредоточены на будущих приоритетах, стратегиях оптимизации ресурсов и совершенствовании программ технического сотрудничества для достижения оптимального эффекта.

Монголия присоединилась к Плану Коломбо, региональной организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которую входят 28 государств-членов, в 2004 году.

«План Коломбо» (также «Коломбо План», англ. Colombo Plan) — международная организация по оказанию помощи в развитии экономики государств Азиатского и Тихоокеанского регионов. Основана в 1950 году на конференции стран Британского Содружества в городе Коломбо (Шри-Ланка), начала действовать 1 июля 1951 года.

Цели организации — продвижение интереса и поддержка экономического и социального развития стран Азии и Тихого океана, оказание помощи в обмене и передаче технологии среди государств-членов, контроль над информацией о техническом сотрудничестве между правительствами государств-членов с целью ускорения развития посредством совместных усилий.

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