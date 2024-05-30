Генштаб Ирана исключил версию с диверсией при крушении вертолета президента Раиси

CentralAsia (CA) - Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана представил второй отчет о расследовании крушения вертолета президента страны Ибрагима Раиси. В отчете говорится, что версия с крушением вертолета из-за взрыва, вызванного диверсией, исключена, передает телеканал IRIB.

Согласно отчету, версия со взрывом была исключена по результатам исследования обломков и частей вертолета. «Судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности, исключена»,— говорится в отчете Генштаба.

Свидетельства чрезвычайной ситуации также не были выявлены при изучении разговоров между пилотами. Последний раз они выходили на связь за 69 секунд до падения вертолета. В отчете называется ошибочной метеорологическая сводка, в которой погодные условия для полета в день крушения вертолета назывались «благоприятными» и «подходящими».

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение 19 мая. Утром 20 мая обгоревшие обломки были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Вместе с президентом на борту вертолета находилась делегация чиновников, в том числе глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахиан. Все они погибли. В качестве основной версии крушения борта рассматриваются погодные условия — самолет пропал из зоны видимости во время сильного тумана, его обломки искали 10 часов более 70 спасательных отрядов.