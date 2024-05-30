Индию накрыла аномальная жара. В столице зарегистрировали новый рекорд температуры

CentralAsia (CA) - В Индии зафиксирована рекордная жара. В Дели температура воздуха местами поднялась до +52,3 градусов. Об этом пишет местная газета Hindustan Times.

Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в городе. А его окраины задувает горячими ветрами со стороны Раджастхана. В Дели объявлен красный уровень погодной опасности.

По прогнозам, температура может ещё более повыситься.

Кроме того, на северо-западе Дели в пригородах Мангешпур и Нарела температура поднялась до +49,9 градусов. Отмечается, что это самая высокая температура в округе с мая 2022 года: тогда фиксировался показатель +49,2 градусов.

CNN со ссылкой на местные власти в свою очередь отмечает, что некоторые районы Дели испытывают трудности с водоснабжением, а где-то ее вообще нет. Районы, которые обычно получают воду два раза в день, теперь будут получать ее один раз в день в связи с перенаправлением ее в районы, которые практически не имели водоснабжения.

Самую высокую до этого момента температуру в Индии зафиксировали в мае 2016 года, когда в Пхалоди в Раджастхане столбик термометра достиг 51 градуса.