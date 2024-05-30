Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк

CentralAsia (CA) - Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла ночью сегодня, 30 мая. Ей было 53 года. Об этом сообщается на ее странице в Instagram. Актриса болела раком.

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали на странице Заворотнюк. Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

У актрисы остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой театра-студии Олега Табакова. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня». Заворотнюк также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время», «Мамы» и «Проклятие спящих», была ведущей популярных шоу на российском телевидении, а также играла в театре.

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Ее первым мужем был российский бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Вторым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке у них родилось двое детей. Третьим супругом артистки стал фигурист Петр Чернышев.

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