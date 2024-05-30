Израиль заявил, что взял под контроль буферную зону на границе Газы и Египта

CentralAsia (CA) - Армия Израиля заявила, что взяла под контроль 14-километровую буферную зону на границе между Сектором Газы и Египтом, сообщает Times of Israel.

Израильские военные объявили, что установили «оперативный контроль» над Филадельфийским коридором, обнаружив там «десятки ракетных установок и не менее 20 тоннелей для трансграничной контрабанды».

На пресс-конференции представитель военного ведомства контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что захваченную полосу, которая простирается вдоль границы между Газой и Египтом, ХАМАС «использовал для контрабанды оружия».

По данным военных, о некоторых из этих тоннелей Минобороны Израиля было известно, а другие были обнаружены впервые. Некоторые из них уже снесли, и Израиль также информирует Египет о развитии событий. «Еще 82 шахты, ведущие в туннели, были обнаружены в районе Филадельфийского коридора».

Филадельфийский коридор — граница между сектором Газа и Египтом протяженностью 20 км. Он проходит от кибуца Керем-Шалом (на границе Израиля и сектора Газа) через город Рафах (город на границе сектора Газа и Египта) до побережья Средиземного моря. До 2005 года контролировался израильскими силами.