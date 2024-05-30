Спикер сената на заявление Зеленского: Казахстан не раз высказывал свою позицию по Украине

Маулен Ашимбаев

CentralAsia (KZ) - Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что позиция стран Центральной Азии больше направлена в сторону России, пишет informburo.kz.

Такое заявление Зеленский сделал во время интервью журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Спикер сената с ним не согласен.

«Позиция Казахстана по Украине – чёткая, сформулированная, она озвучена не раз руководством страны. Министерство иностранных дел постоянно об этой позиции говорит, я тоже выступал на эту тему. Мы считаем, что сейчас очень важно прекратить кровопролитие в Украине. Очень важно остановить войну, которая идёт там. Где неоднозначность нашей позиции? Мы же всегда об этом говорим, очень важно начать переговоры, начать обсуждать этот вопрос, искать решения. В этом плане Казахстан предлагал свои возможности. В том числе может быть в нашей стране, если это возможно», – сказал Ашимбаев в кулуарах сената.

Он напомнил высказывание главы государства, что Казахстан не признаёт квазигосударственные объединения.

По его словам, основной задачей по сей день является остановка кровопролития. Ашимбаев подчеркнул, что этот конфликт – большая трагедия не только для Украины и России, но и для тех стран, которые активно дружат и взаимодействуют с двумя государствами.

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