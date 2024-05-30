Путин планирует визит во Вьетнам
- Азия и мир, политика
- 16:53, 30 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил журналистам, что подготовка визита президента Владимира Путина во Вьетнам и КНДР находится «на продвинутой» стадии.
О планах по визиту в Северную Корею было известно ранее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке к поездке во Вьетнам.
«Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно»,— сказал Песков «РИА Новости».
В сентябре 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию и пригласил Владимира Путина нанести ответный визит. Российский президент, как стало известно позже, принял приглашение.
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