В Казахстане с начала года предотвратили два теракта

Казахстан, происшествия

17:17, 30 мая 2024

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CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ермека Сагимбаева, сообщает пресс-служба президента. Главе государства доложили об основных результатах работы ведомства по противодействию терроризму и религиозному экстремизму с начала 2024 года: с начала года предотвращены два теракта, в том числе один – за рубежом совместно с иностранными партнёрами;

на основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Ещё в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются;

не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами;

пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев;

из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора;

с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. МВД и КНБ провели порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения