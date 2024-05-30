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В Казахстане с начала года предотвратили два теракта

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ермека Сагимбаева, сообщает пресс-служба президента.

Главе государства доложили об основных результатах работы ведомства по противодействию терроризму и религиозному экстремизму с начала 2024 года:

  • с начала года предотвращены два теракта, в том числе один – за рубежом совместно с иностранными партнёрами;
  • на основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Ещё в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются;
  • не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами;
  • пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев;
  • из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора;
  • с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. МВД и КНБ провели порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей.
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