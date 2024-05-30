Талибы приветствовали позицию России по установлению двусторонних отношений

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CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения «Талибан» приветствует заявления России о необходимости выстраивания двусторонних отношений.

«Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство) приветствует заявления руководства Российской Федерации, министра иностранных дел и других официальных лиц, выразивших политическую решимость развивать отношения с Исламским Эмиратом Афганистан», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД талибов Абдула Кахара Балхи, опубликованном в среду на интернет-ресурсах, подконтрольных движению.

В заявлении говорится, что «прошедшие три года показали, что после десятилетий войн и нестабильности Афганистан стал обладателем ответственного правительства, которое предоставило хорошую возможность странам всего региона развивать позитивные отношения, учитывая двусторонние приоритеты».

В МИД считают, что работа в данном направлении «должна быть проделана» и что «многие страны добились хорошего прогресса в этом отношении».

Движение «Талибан» практически без боя захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как США, их союзники и поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну после 20-летнего присутствия.

До сих пор движение не признано законным правительством Афганистана ни одной из стран мира. Тем не менее, многие государства, в том числе Россия, Китай, Иран поддерживают отношения с представителями движения.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.