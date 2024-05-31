Монгольский культурный центр открылся во Флоренции, Италия. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Во Флорентийском университете и Пармском университете в Италии открылся «Центр изучения Азии, кочевых культур, мобильности и окружающей среды — Монгольский культурный центр (naMec)».

Этот центр был создан в соответствии с планом действий правительства Монголии на 2020-2024 годы, целью которого является создание монгольского культурного центра для продвижения монгольского языка и культуры во всем мире при поддержке университетов и исследовательских институтов.

На церемонии открытия Монгольского культурного центра выступили Алессандра Петруччи, ректор Флорентийского университета, и Мария Сесилия Манчини, проректор Университета Пармы.

Бум-Очир Дулам, советник президента Монголии по культуре и религиозной политике, прочитал лекцию перед разнообразной аудиторией, включая ученых, преподавателей и студентов из Монголии и Италии.

Монгольские культурные центры будут играть решающую роль в продвижении монгольского языка, культуры и наследия во всем мире. Центры будут способствовать развитию монголоведения, способствовать культурному обмену между Монголией и Италией, а также повышать качество исследований и профессиональной подготовки в этой области.

Кроме того, «Монгольский культурный центр» играет важную роль в эффективной реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, подписанного между правительствами Монголии и Италии. Центр станет решающим импульсом для дальнейшего укрепления отношений и сотрудничества между двумя странами в сфере культуры и образования.

источник: middleasiannews.com

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