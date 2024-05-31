С начала 2024 года Монголия импортировала 49 тыс. легковых автомобилей

CentralAsia (MNG) - С начала 2024 года количество ввезенных в Монголию легковых автомобилей составило 49267 единиц, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Главное таможенное управление страны.

При этом импорт грузовиков вырос на 46%, составив 11280 единиц, говорится в официальном сообщении.

источник: middleasiannews.com

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