Рэндольф Коппа и Жан Тодт обсудили проблемы Улан-Батора. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Приглашенным ведущим этого выпуска программы «Cars & Coffee» от Bloomberg TV Mongolia​ был Рэндольф Коппа, председатель совета директоров TDB Mongolia. Он беседовал с экс-президентом Международной автомобильной федерации (FIA) и бывшим генеральным директором Ferrari г-ном Жаном Тодтом.

Жан Тодт (Jean Todt; род. 25 февраля 1946, Пьерфор) — французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (2009—2021). Спортивный директор команды «Феррари» «Формулы-1» (1993—2007).

Жан Тодт родился 25 февраля 1946 года в Пьерфоре, департамент Канталь, Франция. Сын врача, окончил медицинский институт в Париже, по специальности никогда не работал.

С 1969 успешно выступал в чемпионате ралли за заводскую команду Peugeot Talbot Sport в качестве штурмана. Наибольшего успеха добился в 1981 году, став вице-чемпионом мира в паре с пилотом Ги Фрекеленом. Французский экипаж проиграл всего 7 очков своим соперникам Ари Ватанену, штурманом которого выступал другой известный в будущем спортивный менеджер — Дэвид Ричардс. При этом французам удалось сделать решающий вклад в единственную в истории победу марки Talbot в зачёте производителей.

После завершения спортивной карьеры Тодт стал конструктором и спортивным менеджером. Он принял участие в создании Peugeot 205 T16 для раллийных гонок. Благодаря этой модели были выиграны чемпионаты мира 1985 и 1986 годов, а также Ралли «Дакар» в 1987 и 1988 годах. На модели Peugeot 405 T16 были выиграны Ралли «Дакар» в 1989 и 1990 годах и гонка по подъёму на холм «Pikes Peak» в 1988 и 1989 годах. А на разработанном под руководством Тодта спортпрототипе Peugeot 905, были одержаны победы в гонке 24 часа Ле-Мана в 1992 и 1993 годах. Тодт пытался уговорить руководство создать команду «Пежо» в Формуле-1, но идея не была поддержана, хотя двигатели этого производителя использовались в турнире в 1994-2000 годах.

После этого Тодт принял предложение «Феррари» и возглавил её отделение «Формулы-1» с 1993 года. Он привлёк в команду Росса Брауна и Михаэля Шумахера, с которыми привел «Феррари» к череде побед в чемпионате в начале 2000-х годов.

Жан Тодт вышел в отставку в 2008 году. В 2009 он победил на выборах на пост главы Международной автомобильной федерации (ФИА). Его главным соперником был Ари Ватанен, у которого Тодт выиграл со 135 голосами против 49. 6 декабря 2013 года Тодт был переизбран на пост главы ФИА на второй срок. 8 декабря 2017 года на заседании Генеральной ассамблеи ФИА в Париже единогласно был вновь переизбран на третий и последний срок до конца 2021 года. Покинул пост резидента ФИА 17 декабря 2021 года — его заменил Мохаммед бен Сулайем.

Тодт — кавалер Ордена Почётного легиона и Малайского почётного звания «Датук сери», эквивалентного рыцарскому. Улица в его родном городе Пьерфор называется в его честь.

Сыграл роль-камео в фильме «Астерикс на Олимпийских играх».

источник: middleasiannews.com

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