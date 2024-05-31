ЕБРР поддерживает бизнес в Армении, Монголии и Узбекистане с помощью многомиллионных кредитов

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития разделяет риск по шести кредитам на сумму 24,3 млн долларов США, предоставленным банками-партнерами в Армении, Монголии и Узбекистане. Эти последние транзакции в рамках Механизма распределения рисков ЕБРР окажут поддержку местному бизнесу.

ЕБРР использует свою систему распределения рисков (RSF) для поддержки расширения отечественного бизнеса в трех соответствующих странах и повышения кредитного потенциала местных банков-партнеров. На 33-м ежегодном собрании и бизнес-форуме ЕБРР в Ереване Банк согласился разделить половину риска по шести кредитам, предоставленным местными банками, на общую сумму 24,3 миллиона долларов США.

Эти сделки в рамках соглашений о распределении рисков между ЕБРР и местными кредиторами помогут открыть новые возможности финансирования и роста для местных компаний.

В Армении ЕБРР разделяет риск по кредиту в размере 15,7 млн ​​долларов США, предоставленному Инекобанком Центру креативных технологий TUMO. Средства пойдут на поддержку создания нового центра TUMO, способствующего инновациям и экономическому росту в Армении. Европейский Союз также внесет 12,5 миллионов долларов США в общую стоимость проекта.

ЕБРР также разделяет риск по кредиту в размере 1,2 миллиона долларов США, предоставленному Инекобанком группе компаний «Карас», ведущей сети ресторанов быстрого питания в Армении. Кредит поможет компании разработать и реализовать новую маркетинговую стратегию и отремонтировать 28 своих торговых точек.

В Монголии ЕБРР разделит риск по кредиту на оборотный капитал в размере 1,2 миллиона долларов США, предоставленному XacBank компании MyMonSource, поставщику электрооборудования. Кредит поможет удовлетворить потребности компании в оборотном капитале и профинансировать закупку новой электротехнической продукции. MyMonSource также получит грант в размере до 110 000 евро в рамках программы ЕБРР «Навыки в бизнесе», что поможет ему привлекать, обучать и удерживать местные таланты.

В Узбекистане ЕБРР разделит риск по двум кредитам, предоставленным Хамкорбанком: один Avtobus Rent, ведущей частной компании по аренде автомобилей и автобусов, и другой Tillo Domor, ургенчскому производителю сыра. Кредит в размере 1,1 миллиона долларов США компании Avtobus Rent будет направлен на приобретение новых пассажирских транспортных средств, что поможет удовлетворить растущий спрос на комфортабельный транспорт для туристов в Узбекистане. Этот проект поддерживается грантом в размере 90 500 долларов США, предоставленным Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия развитию малого бизнеса ЕБРР. Между тем, кредит Tillo Domor в размере 3,1 миллиона долларов США позволит фирме завершить строительство нового завода по производству молочной продукции к концу 2024 года.

Наконец, ЕБРР согласился разделить риск по кредиту в размере 2 миллионов долларов США, который SQB Узбекистана предоставляет Кадрли, местному производителю муки и продуктов на основе пшеницы, что позволит фирме закупать больше пшеницы и удовлетворять растущий спрос на свою продукцию.

RSF представляет собой стратегическую основу Инициативы малого бизнеса Банка, направленную на рост и развитие частного сектора в регионах ЕБРР. RSF позволяет Банку разделить риск по кредитам банков-партнеров соответствующим предприятиям, которые нуждаются в оборотном капитале, помогая этим предприятиям расти и становиться более конкурентоспособными.

На сегодняшний день ЕБРР установил партнерские отношения с 38 местными финансовыми учреждениями, предоставив более 400 субкредитов RSF малым и средним предприятиям на общую сумму более 1 миллиарда евро.

источник: middleasiannews.com

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