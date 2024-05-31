Беларусь и Монголия готовят соглашение о взаимном признании водительских удостоверений

CentralAsia (MNG) - Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Монголией о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Соответствующий Указ № 216 Глава государства подписал 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение, а также на подписание документа уполномочено Министерство внутренних дел.

В соответствии с данным договором Беларусь и Монголия взаимно признают водительские удостоверения. Граждане государства одной стороны, имеющие разрешения на постоянное проживание на территории государства другой стороны, вправе обменять водительские удостоверения без сдачи теоретических и практических экзаменов.

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