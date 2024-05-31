Мишустин обновил состав российско-монгольской комиссии по проверке границы

Несколько региональных чиновников вошли в состав делегации в российско-монгольской комиссии по проведению совместной проверки линии государственной границы между РФ и Монголией. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Всего в состав российской части комиссии было включено семь новых членов: начальник отдела первого департамента Азии МИД России А. В. Оганов, первый заместитель председателя правительства Республики Тыва В. А. Донских, министр по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края А. Г. Корешкова, ведущий эксперт отдела наименований географических объектов управления геодезии и картографии Росреестра В. Г. Кузнецов, первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия В. В. Мухин, ведущий редактор отдела сопровождения демаркации, делимитации границ управления картографии публично-правовой компании "Роскадастр" Б. В. Мукабенова и советник отдела методического обеспечения деятельности в сфере геодезии управления геодезии и картографии Росреестра А. И. Скулыбердин.

Кроме того, Оганов был назначен новым руководителем российской делегации. Также из ее состава были исключены И. А. Акишина, К. А. Акулова, А. Ц. Доржиева, М. Х. Кара-оола, Е. В. Луковникова и М. Е. Турапина.