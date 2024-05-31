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Завтра в Улан-Баторе пройдет «Детский марафон» 

CentralAsia (MNG) -  Национальная комиссия по правам человека, Управление по развитию семьи, детей и молодежи и Национальный парк 1 июня организуют детский марафон «Каждый ребенок – победитель, каждый ребенок – защитник».

Цель марафона – положить конец издевательствам и дискриминации со стороны сверстников, донести до детей информацию о ее вреде и негативных последствиях, а также распространить правильное отношение.

Каждый ребенок, принявший участие в марафоне, будет запечатлен профессиональным фотографом и получит подарок от забавного клоуна.

Программа:

  • 10:00-10:30 Открытие
  • 10:30-11:30 Бег /6-7 лет/
  • 11:30-12:30 Бег /8-9 лет/
  • 12:30-13:30 Бег /10-11 лет/
  • 13:30-14:30 Бег /12-13 лет/
  • 14:30-15:30 Бег /14-15 лет/
  • 15:30-16:30 Бег /16-17 лет/
  • 16:30 Закрытие
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