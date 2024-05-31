MIAT и ЮНИСЕФ подписали Меморандум о взаимопонимании по продвижению прав ребенка в стране

CentralAsia (MNG) - MIAT MONGOLIAN AIRLINES, государственная национальная авиакомпания Монголии, подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с ЮНИСЕФ для поддержки работы ЮНИСЕФ в интересах детей в стране.

В рамках этого меморандума MIAT и ЮНИСЕФ будут работать вместе над продвижением принципов дружественного к детям бизнеса в авиационной отрасли, а также над транспортировкой критически важных грузов в отдаленные районы во время чрезвычайных ситуаций. MIAT также предоставит возможности для повышения осведомленности и финансирования посредством своих полетов для работы ЮНИСЕФ в Монголии.

ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с партнерами из частного сектора в целях продвижения и защиты прав детей в Монголии путем создания совместных инноваций, продвижения бизнеса, дружелюбного к детям, и защиты важных вопросов прав ребенка.

Представитель ЮНИСЕФ Эварист Куасси-Комлан говорит: «Являясь ведущей национальной авиакомпанией и национальным авиаперевозчиком, MIAT дает нам возможность донести до каждого пассажира знания о правах ребенка. Это замечательный пример защиты прав ребенка. Мы благодарим MIAT за лидерство и приверженность делу благополучия детей».

Г-н Батдарь Намхайжанцан, коммерческий директор MIAT: «Как государственная компания, MIAT стремится работать на устойчивое развитие и вносить вклад в развитие страны. Сотрудничество с ЮНИСЕФ позволит нам принести пользу обществу и особенно детям».

источник: middleasiannews.com

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