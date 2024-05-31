Корейское Mega Coffee стремится добиться успеха благодаря первой франшизе в Монголии

CentralAsia (MNG) - Оператор франшизы Mega Coffee откроет в четверг свою первую кофейню в Монголии в связи с растущим интересом к тенденциям корейской кухни в стране.

После подписания генерального соглашения о франчайзинге с местной компанией Asia Pharma компания открыла свой первый магазин в Улан-Баторе, занимающий помещение площадью 100 квадратных метров (1076 квадратных футов) на первом этаже штаб-квартиры франчайзи.

Генеральное соглашение о франчайзинге позволяет владельцу франчайзингового бренда предоставить другой стороне права на использование бренда, открытие магазинов и ведение бизнеса на обозначенной территории.

Компания объяснила свой приход в Монголию высоким интересом монголов к корейской культуре и заявила, что другие корейские потребительские компании уже совершили набег на страну, что делает ее идеальным местом для Mega MGC Coffee, чтобы начать свою глобальную экспансию.

По данным компании, Улан-Батор, где проживает около половины населения Монголии, является столицей и крупнейшим городом со значительным корейским населением, что делает его многообещающим центром для получения прибыли и роста бизнеса.

Asia Pharma, импортер и дистрибьютор фармацевтических препаратов в Монголии, будет выступать в качестве главного франчайзи Mega MGC Coffee, управляя там как магазинами прямого управления, так и франчайзинговыми операциями.

«Хотя конкретных планов по открытию дополнительных магазинов в других местах пока нет, мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения в другие регионы Азии и Америки с использованием экспериментальных ноу-хау, полученных в результате работы в Монголии», — сказал сотрудник Mega MGC Coffee.

источник: middleasiannews.com

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