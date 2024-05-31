Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации бизнес-отчетности. Политик был признан виновным по всем 34 эпизодам, сообщает The New York Times.

По каждому из эпизодов обвинения Трампу грозит до четырех лет тюрьмы. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании — оно пройдет 11 июля. Даже если Трамп будет отправлен в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться на президентских выборах.

В основе обвинения — платежи Трампа адвокату Майклу Коэну, сделанные в 2017 году. Переводы были оформлены как оплата юридических услуг, но на самом деле они покрывали расходы Коэна на платеж за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), с которой Трамп встречался в 2006 году.

Среди 20 свидетелей обвинения в суде выступили Коэн и Дэниелс, а также бухгалтеры Trump Organization и пресс-секретарь республиканца Хоуп Хикс. Трамп называл процесс политическим, а оформление переводов — простой бухгалтерской ошибкой. Он обещал дать показания в суде, но в итоге не стал этого делать.

Нью-йоркское дело — первое из четырех, заведенных против Трампа. Вероятно, процессы по другим обвинениям не начнутся до ноябрьских выборов президента.

Трамп выиграл праймериз Республиканской партии. В июле на партийном съезде он должен быть формально утвержден кандидатом от консерваторов.