Президент США Джо Байден разрешил наносить удары из американского оружия по России

разрушения в Харькове после очередного удара России

CentralAsia (CA) - Президент Байден, под давлением своих советников и ключевых союзников, разрешил Украине наносить ограниченные удары внутри России с использованием оружия американского производства, открывая то, что вполне может стать новой главой в войне для Украины, заявили американские официальные лица в четверг. Об этом пишет The New York Times.

Решение Байдена, судя по всему, знаменует собой первый случай, когда американский президент разрешил ограниченное военное реагирование на артиллерийские, ракетные базы и командные центры внутри границ противника, обладающего ядерным оружием.

Представители Белого дома, однако, настаивали на том, что разрешение распространялось только на то, что они охарактеризовали как акты самообороны, чтобы Украина могла защитить Харьков, свой второй по величине город, и прилегающие территории от ракет, планирующих бомб и артиллерийских снарядов всего лишь через границу.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для противодействия огневым действиям в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые нападают на них или готовятся атаковать их», — заявил американский чиновник. Об этом говорится в сообщении администрации. «Наша политика в отношении запрета использования систем ATACMS или ударов дальнего действия внутри России не изменилась», — продолжилось заявление, имея в виду артиллерийскую систему, предоставленную Украине и способную проникать глубоко в глубь российской территории.

О решении Байдена ранее сообщило издание Politico.

Американские официальные лица заявили, что изменение в политике вступило в силу 30 мая.