Правительство Словении решило признать Палестину

CentralAsia (CA) - Правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины, сообщает МИД республики.

Решение будет вынесено на рассмотрение Национального собрания Словении. «Признание Палестины — единственный путь для двух государств и народов сосуществовать в мире. Число единомышленников среди европейских стран растет, и это явный знак того, что Евросоюз берет на себя все более активную роль в разрешении конфликта», — говорится в комментарии главы МИД Тани Файон.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб добавил, что правительство страны приняло решение признать Палестину «в границах, установленных резолюцией ООН, или в пределах, которые будут согласованы сторонами, участвующими в будущем мирном соглашении». По его словам, решение о признании Палестины «несет послание о том, что мы хотим немедленного прекращения боевых действий и освобождения [израильских] заложников».

На прошлой неделе Палестину как государство признали еще три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия. Об этом решении было объявлено 22 мая, оно официально вступило в силу 28 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал решение трех европейских стран признать Палестину «наградой за терроризм». Израильские послы были отозваны из Испании, Норвегии и Ирландии.

Вместе с этим 28 мая парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины как государства.