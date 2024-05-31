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Покушение на премьера Словакии: Фицо выписали из больницы
Роберт Фицо
Роберт Фицо

CentralAsia (CA) -  Премьер-министра Словакии Роберта Фицо перевели из больницы в Банска-Бистрицы, куда он был госпитализирован после покушения, домой в Братиславу. Об этом сообщает местный портал Dennik N.

Его источники рассказали, что премьер продолжит лечение дома. Сколько займет его полное восстановление, не уточняется. Вокруг дома политика усилили патрули охранников и полицейских.

15 мая Фицо получил несколько пулевых ранений, его прооперировали в тот же день. Задержанный на месте стрелок — 71-летний писатель Юрай Цинтула — объяснил свой поступок политическими мотивами. Ему грозит пожизненное заключение. 25 мая консилиум врачей констатировал улучшение состояния здоровья премьера.

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