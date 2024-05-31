Госдолг Узбекистана достиг почти $35 млрд

CentralAsia (UZ) - Государственный долг Узбекистана на 1 января 2024 года достиг 34,9 млрд долларов, увеличившись за прошлый год на 5,7 млрд долларов. Об этом говорится в отчёте Министерства экономики и финансов. Это больше ожидаемого показателя (32,1 млрд долларов) на 2,8 млрд долларов.

Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идёт о госдолге. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет около 68% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке», которые в 2019—2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).

Государственный внешний долг за 2023 год вырос на 3,73 млрд — до 29,64 млрд долларов (32,6% к ВВП). Из этой суммы 23,91 млрд долларов — долг, привлечённый от имени правительства и 5,72 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг вырос на 1,97 млрд долларов — до 5,29 млрд долларов (5,8% к ВВП). Из этой суммы 1,78 млрд долларов (21,9 трлн сумов) — государственные ценные бумаги, 3,51 млрд долларов — внутренний долг под гарантии государства.

Соотношение госдолга к ВВП страны увеличилось с 36,4% по итогам 2022 года до 38,4% по состоянию на конец 2023 года (планировалось 35,7%).

Для сравнения: в 2017 году госдолг составлял 11,5 млрд долларов (11,6% к ВВП), за шесть лет этот показатель вырос в три раза. Речь идёт только о госдолге без учёта «частного долга».

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам 2023 года выглядит так:

Поддержка госбюджета — 11,6 млрд долларов, 33,2% всего долга (по итогам 2022 года было 8,6 млрд долларов);

Энергетика — 5,8 млрд долларов, или 16,6% всего долга (3 млрд долларов);

Сельское и водное хозяйство — 2,8 млрд долларов (2,54 млрд долларов);

Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,8 млрд долларов (2,84 млрд долларов);

Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,6 млрд долларов (2,3 млрд долларов);

Поддержка предпринимательской деятельности и промышленного производства — 1,1 млрд долларов (1,1 млрд долларов);

Химическая промышленность — около 900 млн долларов (1 млрд);

Образование, здравоохранение, телекоммуникации — 2 млрд долларов (1,1 млрд);

Другие отрасли — 897 млн долларов (0,91 млрд).

Почти 50% долга приходится на поддержку бюджета и энергетику.

Кредиторы

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:

Всемирный банк — 6,6 млрд долларов (5,5 млрд);

Азиатский банк развития — 6,4 млрд долларов (6 млрд);

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов (0,9 млрд);

Международные инвесторы (международные евробонды) — 3,4 млрд долларов (2,6 млрд);

Японское агентство международного сотрудничества — 2 млрд долларов (1,9млрд);

Эксимбанк Китая — 1,9 млрд долларов (1,9 млрд);

Государственный банк развития Китая и другие — 1,4 млрд долларов (2,1 млрд);

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (штаб-квартира в Китае) — 1,3 млрд долларов;

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов (0,9 млрд);

Фонд развития экономического сотрудничества Кореи — 0,8 млрд долларов (1 млрд);

Международный валютный фонд — 0,8 млрд долларов;

Французское агентство развития — 0,7 млрд долларов (0,7 млрд);

Японский банк международного сотрудничества — 0,3 млрд долларов (0,4 млрд);

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк — 0,3 млрд долларов;

Другие международные финансовые институты — 2,4 млрд долларов (2,4 млрд).

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) выглядит таким образом:

Доллар США — 71,4% (было 75,7%);

Узбекский сум — 6,9% (1,6%);

СДР (специальные права заимствования) — 6,7% (7,2%);

Японская иена — 6,2% (8,1%);

Евро — 4,1% (4,8%);

Китайский юань — 1,9% (0,8%);

Южнокорейская вона -0,5% (0,67%);

Саудовский риал, кувейтский динар и дирхам ОАЭ- 0,6% (2,3%).

Отметим, что на выплату процентов по госдолгу в 2023 году было запланировано выделение 6,87 трлн сумов, но фактически выплачено 1,12 млрд долларов (около 13,15 трлн сумов по среднему курсу за прошлый год). В Минэкономфине пояснили, что в начале прошлого года процентные ставки на международных финансовых рынках (SOFR) составлял 2,99%, а к концу года достиг 5,34%, из-за чего возросли процентные платежи по госдолгу.

Также было намечено погасить долг на 19,1 трлн сумов — выделено 1,69 млрд долларов (около 19,8 трлн сумов).

Таким образом, суммарно на погашение госдолга и выплату процентов выделено 2,82 млрд долларов, что на 68,8% больше, чем в 2022 году, и в 2,1 раза больше показателя 2021 года.

В 2024 году планируется погасить задолженность на 32,27 трлн сумов и выплатить проценты на 16,38 трлн сумов (в сумме — 48,65 трлн сумов, или 3,7% к ВВП).

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов. В январе-апреле дефицит государственного бюджета Узбекистана составил 25,5 трлн сумов (около 2 млрд долларов).

Расходы на содержание органов госуправления, юстиции, прокуратуры и судов, а также махаллей и поддержку ННО в Узбекистане выросли на 24,5% — до 17 трлн сумов. В 2024—2025 годах также планируется рост расходов на их содержание.