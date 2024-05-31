С Казахстана сняли ограничения на полеты в Евросоюз

CentralAsia (KZ) - С Казахстана окончательно сняты все ограничения по черному списку безопасности полетов в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба Минтранса республики.

Такое решение было принято на заседании комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран ЕС. На заседании казахстанская делегация рассказала, какие действия были предприняты по устранению ранее выявленных замечаний.

В итоге Еврокомиссия положительно оценила совершенные действия. Эксперты отметили «существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала».

«Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами — членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза», — говорится в сообщении.

Впервые казахстанские авиаперевозчики попали в черный список Евросоюза в 2009 году. Тогда Международная организация гражданской авиации (ICAO) во время аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ICAO, на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana. Последнюю ограничили также в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.

В 2018 году Еврокомиссия сняла ограничения на полеты казахстанских авиакомпаний в страны Евросоюза. Тогдашний министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что эксперты отметили прогресс в плане безопасности полетов.

Но после катастрофы самолета авиакомпании Bek Air в 2019 году Европейская комиссия снова поставила под сомнение способность авиационных властей Казахстана обеспечивать эффективный контроль и надзор за безопасностью полетов в стране. В 2023 году в Казахстане уровень соответствия стандартам ICAO по безопасности полетов составлял 82%, отмечает издание «Курсив».

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