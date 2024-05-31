В выходные в Казахстане пройдут кратковременные дожди

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 1-3 июня ожидается неустойчивая погода, во многих регионах пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер. Лишь на юго-западе будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

В то же время синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до +17+27 градусов, на юге страны – до +27+35 градусов.

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