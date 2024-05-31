Июнь в Таджикистане будет дождливым, - синоптики

CentralAsia (TJ) - В июне в этом году по всему Таджикистану месячное количество осадков ожидается выше нормы, также иногда возможно усиление западного ветра с мглой, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

В Хатлонской области и долинных районах РРП среднемесячная температура атмосферного воздуха ожидается в пределах, местами на 1-2 градуса ниже климатической нормы, и составит в долинах 24-26 градусов тепла, в предгорьях - 17-19 градусов.

Месячное количество атмосферных осадков предполагается больше нормы в долинах РРП (норма 6 мм), в Хатлонской области (норма 1-8 мм), в предгорных районах (норма 12-21 мм).

В отдельные дни возможно усиление западного ветра с порывами до 13-18 м/сек с пыльными бурями и мглой.

В Согдийской области температура также ожидается в пределах нормы, местами на 1-2 градуса ниже, в долинах составит 25-26 градуса тепла, в горных районах - 12-14.

В Согде тоже ожидаются осадки выше нормы в долинах (норма 5 мм) и в горных районах (норма 16-35 мм).

В отдельные дни возможно усиление западного ветра с порывами до 17-22 м/сек с мглой.

В горных районах РРП и западных районах ГБАО температура воздуха ожидается в пределах, местами на 1-2 градуса ниже климатической нормы, и составит 13-17 градуса.

Месячное количество атмосферных осадков ожидается больше нормы в горных районах РРП (норма 30-38 мм), на западе Горно-Бадахшанской автономной области (норма 4-16 мм).

Иногда возможно усиление западного ветра с порывами до 10-15 м/сек с мглой.

В восточных районах ГБАО ожидается колебание температуры в течение всего июня: ночью от 0-5 градусов мороза до 2-7 градусов тепла, днем от 8-13 градусов до 15-20 тепла.

Месячное количество атмосферных осадков также будет больше нормы (норма 5-16 мм), в отдельные дни возможно усиление ветра с порывами до 10-15 м/сек.

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