Почти 3 тысячи нелегальных мигрантов из Узбекистана было задержано на границе США

CentralAsia (CA) - С 1 октября 2023 года по настоящее время границу США пересекли 57,2 тысячи нелегальных мигрантов, из них 2,9 тысячи – граждане Узбекистана.

Об этом стало известно из сообщения Fox News, которые в свою очередь ссылаются на данные Погранично-таможенной службы США.

Также отмечается, что в период с 2021 по 2023 год 13,6 тысячи граждан Узбекистана пытались нелегально въехать в США через Мексику. Лидером по незаконной миграции в США стала Турция – в Америку пытались попасть 30,8 тысячи граждан этой страны. За ней следует Мавритания с 15,5 тысячами человек, Узбекистан – третий в этом списке.

Сообщается, что узбекистанцы в основном пытались попасть в США по маршруту Узбекистан – Турция (Испания) – Боливия – Колумбия – Мексика – США.