В Китае днем произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре
- Казахстан, происшествия
- 15:41, 31 мая 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Китая 31 мая в 13:21 произошло землетрясение силой около 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в170 км к юго-востоку от города Каракол.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки в результате землетрясения не ощущались.
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