Новый глава Минобороны РФ назвал площадь территорий, взятых у ВСУ с начала года

CentralAsia (CA) - Под контроль российской армии в 2024 году перешло 880 кв. км территории, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», — сказал Белоусов. За месяц российскими войсками заняты 28 населенных пунктов.

Всего в мае ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, сообщил он.

Белоусов подчеркнул, что Россия в ходе военных действий поступает соразмерно угрозам своей безопасности и все задачи «операции» будут достигнуты. «Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — добавил он.

В Харьковской области российские войска начали активное наступление в середине мая, об этом заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Президент Владимир Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.