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Токаев поговорил с Путиным по телефону
// Акорда

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Акорды, они «обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества» и «слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях».

Также Токаев и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.

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