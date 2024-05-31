Токаев поговорил с Путиным по телефону
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщила пресс-служба Акорды, они «обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества» и «слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях».
Также Токаев и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч.
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