экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Минобороны РФ.

С территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. В сообщении уточняется, что при возвращении российских военных из плена «посредническое участие гуманитарного характера» оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Украинская сторона обмен пленными пока не комментировала.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что в этот же день Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших в ходе военных действий. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на донецком, запорожском, луганском и харьковском направлениях. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в Россию вернули 45 тел российских военных.

Последний раз Россия и Украина обменивались пленными в феврале по формуле 100 на 100.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com