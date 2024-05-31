Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

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CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели обмен пленными, сообщило Минобороны РФ.

С территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. В сообщении уточняется, что при возвращении российских военных из плена «посредническое участие гуманитарного характера» оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Украинская сторона обмен пленными пока не комментировала.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что в этот же день Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших в ходе военных действий. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на донецком, запорожском, луганском и харьковском направлениях. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в Россию вернули 45 тел российских военных.

Последний раз Россия и Украина обменивались пленными в феврале по формуле 100 на 100.