Теракт в «Крокусе»: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

CentralAsia (CA) - В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда в отношении одного из обвиняемых по делу о теракте.

Речь идет о части 3 статьи 238 УК. Максимальное наказание по ней составляет до десяти лет лишения свободы. Есть ли в деле фигуранты — не уточняется.

Следственный комитет официально о возбуждении дела пока не сообщал, однако по данным ТАСС и РИА Новости, оно объединено с делом о теракте, открытым после нападения террористов на концертный зал.

22 марта 2024 года несколько террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по людям. В зале начался пожар, конструкции почти полностью обрушились. В результате теракта погибли, по официальным данным, не меньше 144 человек.

Четверо открывших огонь террористов попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области и арестованы, им предъявлены обвинения по делу о теракте. Также суд арестовал еще несколько фигурантов, которых обвиняют в предоставлении помощи террористов и в частности, в продаже автомобиля, на котором они уезжали с места.

2 апреля адвокат Игорь Трунов, президент юрфирмы «Трунов, Айвар и партнеры», представляющий интересы потерпевших при теракте, рассказал РИА Новости, что инициативная группа подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг против владельцев «Крокус Сити Холла». Сын владельца площадки Араза Агаларова Эмин Агаларов заявлял, что система пожаротушения, установленная в зале, во время теракта сработала штатно. Охрана концертного зала, по его словам, также работала штатно.